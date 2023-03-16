Польща передасть Україні 4 літаки МіГ-29 у найближчі дні — Дуда

Зброя для України

Міністр оборони Словаччини заявив, що його країна готова розглянути питання про надання Україні своїх бойових літаків МіГ-29.

Літаки передадуть у повному робочому стані, підкреслив президент Польщі. Решту МіГ-29 обслуговують і готують.

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Це літаки, які були частиною польської ППО, заявив Анджей Дуда під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

«Ми маємо ще десяток таких МіГів. Це ті МіГи, які ми отримали на початку 90-х від армії Німецької демократичної республіки. Це останні роки їх експлуатації відповідно до їх технічних можливостей», — сказав президент Польщі Анджей Дуда.

На зміну МіГ-29 прийдуть літаки FA-50 з Південної Кореї та винищувачі F-35: перші поставки очікуються наприкінці року, заявив Дуда.

14 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що країна може передати Україні винищувачі радянських часів протягом найближчих тижнів.

У Словаччині також розглядають можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29, які було знято з озброєння минулого року.