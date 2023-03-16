Попри протести: сенат Франції остаточно ухвалив підвищення пенсійного віку

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА

Париж – 193 сенатори проголосували за пенсійну реформу. 114 висловилися проти. Тепер текст мають розглянути Національні збори. Остаточне ж рішення залишається за президентом Еммануелем Макроном.

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Про це повідомляє Le Figaro.

Тим часом, профспілки продовжують боротися проти ухвалення реформи. Сьогодні GGT оголосив день «мертвих портів». Аби зберегти тиск на уряд, зупинені порти Нант-Сен-Назер, Брест та Гавр.

Бастують і енергетики. В Арденнах внаслідок відключення електроенергії постраждало 32 тисячі домогосподарств.

Аби вчергове висловити свою незгоду, французи збираються перед парламентом.

Поліцейські перед будівлею парламенту © REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Протести перед парламентом © REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Протести перед парламентом © REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Опівдні за Парижем у Єлисейському палаці розпочалася зустріч, наприкінці якої Макрон має вирішити, чи буде голосування по пенсійні реформі в Національних зборах, чи прийняти проєкт без голосування, використавши пункт 49.3.

Нагадаємо, реформа передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років. Підвищенням пенсійного віку сподіваються уникнути зростання дефіциту в системі соціального забезпечення і залучити понад 17 мільярдів євро до 2030 року.12 березня сенат Франції в цілому ухвалив пенсійну реформу попри протести.

Згідно з опитуванням Elabe, 64% французів підтримують протести. Та стільки ж опитаних вірять, що пенсійну реформу буде ухвалено та запроваджено.