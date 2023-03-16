Президент Чехії Петр Павел перебуває з дводенним візитом у Польщі

ЗУСТРІЧ ДВОХ ЛІДЕРІВ

Варшава – Безпека в регіоні – головна тема переговорів очільника Чехії та польського президента Анджея Дуди.

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Чехія і Польща єдині у питанні підтримки України як у воєнний час, так і під час її повоєнної відбудови . Про це Анджей Дуда заявив на спільній пресконференції.

«Ми розуміємо, наскільки важливо буде швидко поставити Україну на ноги після завершення конфлікту… », — сказав Павел, зазначає Укрінформ.

Обидва лідери також висловили сподівання, що Україна увійде до Єврсоюзу та НАТО, та пообіцяли цьому сприяти.

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На зустрічі йшлося і про польсько-чеські двосторонні відносини, зокрема, економічні. Говорили і про енергетичну безпеку. Павел зазначив, що обидві країни змогли звести до нуля залежність від російського газу. Цьому сприяли альтернативні шляхи його транспортування, які створила Варшава.

Сьогодні Петр Павел зустрінеться зі спікерами Сейму та Сенату, а 17 березня – з прем’єр-міністром Матеушом Моравецьким. Завтра лідер Чехії також відвідає польсько-американський логістичний хаб в аеропорту Ряшів-Ясьонка.

Польща стала другою країною, яку Петр Павел відвідав після обрання на посаду. 13-14 березня новообраний чеський президент здійснив перший закордонний візит до столиці Словаччини. Петр Павел, який збирається у квітні відвідати Україну, запропонував президентці Словаччини Зузані Чапутовій нанести спільний візит.

Нагадаємо, інавгурація Петра Павела відбулася 9 березня.