Російська армія обстріляла Костянтинівку на Донеччині: є поранені

ДОНЕЧЧИНА ПІД ВОГНЕМ

Костянтинівка – Вдень 16 березня росіяни двічі завдали ударів по місту. Армія РФ гатила по населеному пункту касетними боєприпасами з «Ураганів».

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок обстрілів поранено шість цивільних. Серед них — іноземний волонтер.

Пошкоджень зазнали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство.

«Незважаючи на відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі», — зазначив Кириленко.

Наслідки обстрілу Костянтинівки © Павло Кириленко / Telegram

Залишки касетного боєприпасу у м. Костянтинівка © Павло Кириленко / Telegram