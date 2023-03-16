ДОНЕЧЧИНА ПІД ВОГНЕМ

Російська армія обстріляла Костянтинівку на Донеччині: є поранені

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Російська армія обстріляла Костянтинівку: є поранені
Російська армія обстріляла Костянтинівку: є поранені © Павло Кириленко / Telegram
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Костянтинівка – Вдень 16 березня росіяни двічі завдали ударів по місту. Армія РФ гатила по населеному пункту касетними боєприпасами з «Ураганів».  

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.  

Внаслідок обстрілів поранено шість цивільних. Серед них — іноземний волонтер.  

Пошкоджень зазнали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство.  

«Незважаючи на відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі», — зазначив Кириленко.  

Наслідки обстрілу Костянтинівки
Наслідки обстрілу Костянтинівки © Павло Кириленко / Telegram
Залишки касетного боєприпасу у м. Костянтинівка
Залишки касетного боєприпасу у м. Костянтинівка © Павло Кириленко / Telegram

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