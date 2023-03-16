Російські хакери готують нову кібератаку проти України — Microsoft

Російська загроза

Також вони можуть розробляти кампанії проти організацій з країн, які надають допомогу Києву.

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Одна з груп російських хакерів, ймовірно, готується до «нової деструктивної кампанії». Про це йдеться у звіті Microsoft, пише Reuters.

Команда кіберзлочинців з РФ Sandworm нещодавно випробовувала додаткові можливості програм-здирників. Вони можуть бути використані для руйнівних атак на організації за кордоном,що задіяні у постачанні Україні важливого обладнання.

Атаки з використанням цих програм передбачають проникнення хакерів на сервери організацій, шифрування даних і вимагання грошей в обмін на відновлення доступу. Їх також застосовують для прикриття знищення даних (так звані «чистильники»).

Також зросла кількість прихованих російських кібероперацій, спрямованих на компрометацію українських організацій на Заході, пишуть у звіті.

«У країнах Америки та Європи, особливо в сусідніх з Україною, російські суб'єкти загроз намагаються отримати доступ до урядових і комерційних організацій, які беруть участь у підтримці України», — пояснив директор Центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінт Воттс.

Нагадаємо, на початку березня поліцейські служби Німеччини та України виявили міжнародне хакерське угруповання, яке діяло декілька років. Серед підозрюваних були, зокрема, й росіяни.