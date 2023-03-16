Росіяни штурмують Бахмут та атакують Мар'їнку — Генштаб

За добу ЗСУ відбили 75 атак росіян. Армія РФ завдала 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури Харкова. Також російські сили завдали 29 авіаційних ударів та здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Армія РФ продовжує штурмувати Бахмут: росіяни атакують населені пункти поблизу міста — Оріхово-Василівку та Богданівку, йдеться у зведенні Генштабу.

На Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках російські сили спробували наступати, але безуспішно. Найбільше атак зафіксовано в районі Мар’їнки – 12, усі вони відбиті ЗСУ. На Запорізькому та Херсонському напрямках сили РФ обороняються.

Також росіяни обстрілюють населені пункти поблизу лінії фронту на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині та прикордоння на Харківщині і Чернігівщині, пишуть військові.

Українські сили оборони збили російський літак Су-25 та 13 безпілотників.