росія атакує мирне населення

РФ обстріляла три області: дев'ять поранених

Під інтенсивний вогонь потрапила Костянтинівка. Росіяни обстріляли місто з «Ураганів» і «Торнадо-С» © Павло Кириленко/Телеграм

Автор тексту: Олександра Стара 1 хв

Минулої доби росіяни 88 разів атакували населені пункти Херсонської області. Російські війська завдали ударів з «Ураганів» і «Торнадо-С» по Костянтинівці на Донеччині. На Харківщині під обстріли потрапили обласний центр і чотири райони області.