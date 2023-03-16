РФ обстріляла три області: дев'ять поранених
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Минулої доби росіяни 88 разів атакували населені пункти Херсонської області. Російські війська завдали ударів з «Ураганів» і «Торнадо-С» по Костянтинівці на Донеччині. На Харківщині під обстріли потрапили обласний центр і чотири райони області.
Херсонщина
РФ випустила 413 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, БПЛА та БМП.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.
Під обстріли потрапили житлові квартали Херсона. Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки. Унаслідок російської агресії три людини зазнали поранень.
Донеччина
Під інтенсивний вогонь потрапила Костянтинівка.
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Через атаку поранені шість людей, пошкоджені школа, п’ять багатоповерхівок, 20 приватних будинків і 11 автівок цивільних.
Харківщина
Російська армія обстріляла Харків і прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Богодухівського районів.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
В обласному центрі внаслідок удару ракетою С-300 пошкоджені освітній заклад і декілька автомобілів, також вибиті вікна в житловому багатоповерховому будинку.
У селах через масовані обстріли знищені 7 приватних будинків та об’єкти інфраструктури, пошкоджені щонайменше три оселі.