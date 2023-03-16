РФ дістала частину уламків збитого американського дрона – ABC News

нетипова активність росіян в Чорному морі

Про це журналістам телеканалу повідомив чиновник США на умовах анонімності.

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Офіційного підтвердження цієї інформації ще немає.

Про нетипову активність росіян у Чорному морі сьогодні вранці повідомила керівниця пресцентру ОК «Південь». Росія вивела в Чорне море 20 військових кораблів і дуже багато одиниць допоміжного флоту.

Гуменюк припустила, що це вказує на «рятувальну операцію» — росіяни намагаються знайти та дістати американський безпілотник MQ-9 Reaper, який напередодні збили російські винищувачі Су-27.

Проте, за словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, зробити це буде дуже складно, так як дрон лежить на глибині близько 1,2-1,5 кілометра. Міллі підкреслив, що Вашингтон не знає, чи навмисно російські пілоти зачепили американський БпЛА над Чорним морем. Однак немає жодних сумнів, що перехоплення дрону було невипадковим.

Також сьогодні Пентагон опублікував відео збиття американського MQ-9 Reaper російським винищувачем над Чорним морем.

Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з російським колегою Сергієм Шойгу. Тоді у Пентагоні повідомили, що працюють над розсекреченням кадрів перехоплення дрона російськими винищувачами Су-27.

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Нагадаємо, безпілотник впав в 112 кілометрах на південний захід від Кримського півострова. Інцидент стався 14 березня приблизно о восьмій ранку за Київським часом.

БпЛА MQ-9 виконував звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і вразив російський літак. Кілька разів перед зіткненням російські винищувачі скидали пальне на MQ-9 і летіли перед ним, виконуючи небезпечні маневри.

У Міноборони РФ заявили, що не збивали американський безпілотник. За їхнім ствердженням, дрон «перейшов у некерований політ із втратою висоти та зіткнувся з водною поверхнею» внаслідок «різкого маневрування».