РФ може атакувати транспортну інфраструктуру, гідротехнічні та очисні споруди – Ігнат

пріоритетні цілі росіян

Також серед пріоритетних цілей росіян на найближчий час – урядові будівлі, будівлі Збройних Сил і Міністерства оборони України.

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Їх в Кремлі називають «центрами прінятія рєшеній», заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі нацмарафону.

«Можуть усе що завгодно обстрілювати. Усе, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну і, як бачимо по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор», – зауважив Ігнат.

Під атаку РФ можуть потрапити адміністративні будівлі не лише в столиці, але й в менших містах – Харкові чи Миколаєві, до прикладу.

Речник також додав, що основний стратегічний запас новітніх крилатих і балістичних ракет у Росії вичерпується, незважаючи на те, що виробництво зброї триває.

Загалом, за останні пів року росіяни випустили 820 ракет, не рахуючи ракети типу С-300 та інші типи керованих авіаційних літальних апаратів. Українська протиповітряна оборона збила близько 700 російських ракет і понад 650 дронів-камікадзе з початку масованих ракетних ударів.