Скандал із Шевченківською премією: усі члени комітету заявили про складання повноважень

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Члени Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка висловили свою незгоду щодо введення нових номінацій до Положення премії в прискореному порядку.

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«Ми працюємо в засадничих інституційних рамках, де визначальними були і є прозорість та сталість правил, передбачених Положенням, і культурна цінність Національної премії імені Тараса Шевченка. Цю позицію ми донесли до Офісу Президента та МКІП. У нинішніх обставинах, коли нас поставили перед наміром змінити правила Положення Національної премії імені Тараса Шевченка ad hoc, додати нові номінації та пришвидшити процедуру відбору, члени Комітету не бачать можливості продовжувати роботу», – заявила журналістка і письменниця Ірина Славінська.

Члени комітету також зазначили, що їх «застала зненацька пропозиція про доповнення Премії новою номінацією, а фактично – паралельним конкурсом».

«Ми згодні з тим, що потрібно відзначати значущі твори, створені не тільки після 2014 року, але й після 24 лютого 2022 року, а також не проминати активну участь митців і діячів культури у наближенні Перемоги. Проте ми висловлюємо свою незгоду з тим, щоби вводити нові номінації, критерії чи будь-які інші зміни до існуючого на сьогодні Положення щодо Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року в прискореному порядку», – йдеться у заяві.

Нагадаємо 13 березня з посади пішов голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров.

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Приводом для цього стала ініціатива голови комітету доповнити список номінацій додатковими преміями «За внесок у перемогу». Своє рішення Макаров пояснив «бажанням віддати шану тим митцям, які піднімають українську культуру на принципово новий рівень, залучають до неї наших героїчних вояків і мешканців звільнених територій, просувають країну в світі».

Шевченківська премія — це найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Цьогоріч Комітет додав нову номінацію – «За внесок у перемогу», яка встановлюється на час воєнного стану. «Переможці додаткового конкурсу разом із цьогорічними переможцями третього туру, вже визначеними Комітетом 15 лютого цього року, будуть оголошені всі разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря», повідомив раніше Макаров. Проте, на тлі реакції суспільства згодом Комітет змінив рішення: список переможців було оприлюднено ввечері 11 березня.