Українські перевізники

Україна та ЄС продовжили ще на рік дію «транспортного безвізу», 16 березня 2023 року.

Домовленість про безвізові вантажні перевезення автотранспортом між Україною та Євросоюзом продовжили до 30 червня 2024 року.

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Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Підписана у червні 2022 року угода про «транспортний безвіз», скасувала необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у держави ЄС.

Також водіїв з українськими чи європейськими документами звільнили від вимоги мати міжнародне водійське посвідчення.

За рік дії угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС збільшилась на 53%, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

«І це далеко не межа нашого росту. Разом з європейськими партнерами ми наразі розвиваємо необхідну логістичну інфраструктуру на кордоні... Такі проєкти допомагають не тільки підтримати українську економіку та знаходити логістичні рішення для експортерів», — зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.