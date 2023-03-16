Україна та ЄС продовжили ще на рік дію «транспортного безвізу»
Опубліковано:
Домовленість про безвізові вантажні перевезення автотранспортом між Україною та Євросоюзом продовжили до 30 червня 2024 року.
Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.
Підписана у червні 2022 року угода про «транспортний безвіз», скасувала необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у держави ЄС.
Також водіїв з українськими чи європейськими документами звільнили від вимоги мати міжнародне водійське посвідчення.
За рік дії угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС збільшилась на 53%, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.
«І це далеко не межа нашого росту. Разом з європейськими партнерами ми наразі розвиваємо необхідну логістичну інфраструктуру на кордоні... Такі проєкти допомагають не тільки підтримати українську економіку та знаходити логістичні рішення для експортерів», — зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.