Українські перевізники

Україна та ЄС продовжили ще на рік дію «транспортного безвізу»

Опубліковано:

Україна та ЄС продовжили ще на рік дію «транспортного безвізу», 16 березня 2023 року.
Україна та ЄС продовжили ще на рік дію «транспортного безвізу», 16 березня 2023 року. © David Goldman / AP
Автор тексту: Надія Бондаренко

Домовленість про безвізові вантажні перевезення автотранспортом між Україною та Євросоюзом продовжили до 30 червня 2024 року. 

Реклама

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Підписана у червні 2022 року угода про «транспортний безвіз», скасувала необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у держави ЄС.

Також водіїв з українськими чи європейськими документами звільнили від вимоги мати міжнародне водійське посвідчення.

За рік дії угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС збільшилась на 53%, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. 

«І це далеко не межа нашого росту. Разом з європейськими партнерами ми наразі розвиваємо необхідну логістичну інфраструктуру на кордоні... Такі проєкти допомагають не тільки підтримати українську економіку та знаходити логістичні рішення для експортерів», — зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Завантажити додаток

Читайте також про таке: