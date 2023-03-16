Український мільярдер Жеваго прибув до суду для розгляду справи про екстрадицію

Суд над мільярдером

Бізнесмена та екснардепа Жеваго затримали у грудні у Франції на запит України, де його підозрюють у розтраті 113 млн доларів і вимагають екстрадиції. Сам мільярдер на суді назвав себе жертвою політичної справи. 6 січня Жеваго звільнили під заставу, та суд продовжує розгляд провадження.

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Костянтина Жеваго затримали 27 грудня на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони. Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт олігарха-втікача.

В Україні Жеваго підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», який збанкрутував у 2015 році. Київ видав ордер на арешт Жеваго 2019 року, міжнародний ордер — 2021-го.

За висновками слідчих, у 2007-2014 роках банк «Фінанси та кредит» виступив поручителем по кількох кредитах перед іноземними банками. Фірми, які ці кредити отримали, регулярно їх обслуговували, і у банків не було жодних претензій. Але у 2015 році НБУ увів у банку тимчасову адміністрацію. Через це іноземні кредитори перестрахувалися і примусово списали кошти з банку «Фінанси та кредит» як поручителя. У цьому списанні ДБР звинуватило Костянтина Жеваго як бенефіціарного власника банку «Фінанси та кредит».

5 січня суд задовольнив прохання 48-річного мільярдера і відпустив Жеваго на волю під заставу у мільйон євро. Наразі мільярдер не може залишити Францію, має тричі на тиждень відзначатись у поліції, відповідати на судові повістки.

На суді в Шамбері Костянтин Жеваго через перекладача заявив, що він є жертвою політичної справи та олігархів. «В Україні кажуть, що я олігарх. Це не правда, я завжди боровся проти них» та проти «корупції», заявив Жеваго. За його словами, зараз він «за це розплачується» і «не заслуговує» на те, що з ним відбувається.

Щодо звинувачень у розкраданні грошей, Жеваго заявив, що «за три роки 15 разів» просив українську владу заслухати його пояснення, але ці прохання не мали успіху.

Суд розглядає клопотання Офісу генпрокурора та ДБР у справі Костянтина Жеваго з початку січня. Востаннє засідання переносили 2 лютого.

01:28 Костянтин Жеваго прибув до суду © Костянтин Жеваго прибув до суду