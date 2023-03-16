Одна людина загинула і дві постраждали внаслідок пожежі в управлінні прикордонної служби в Ростові

Пожежа у Росії

Перед пожежею місцеві мешканці чули звук вибуху.

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Про постраждалих повідомили російські ЗМІ з посиланням на держслужби.

Ймовірно, пожежа сталася на проспекті Сіверса, 20, її площа перевищила 800 квадратних метрів. На місці було задіяно понад 20 пожежних машин. Рятувальники просили бронещити, щоб захиститися від уламків, що летіли під час вибухів.

За даними російських телеграм-каналів, наразі пожежу локалізували. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що попередньою причиною займання стала несправність електропроводки. За його словами, на території управління вибухали ємності з паливом.

З сусідніх багатоповерхівок мешканців евакуйовано.