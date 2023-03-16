ПЕНСІЙНА РЕФОРМА

У Франції ухвалили пенсійну реформу без згоди парламенту. Уряду можуть оголосити вотум недовіри

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Протести у Франції проти ухвалення закону про підвищення пенсійного віку 16.03.23
Протести у Франції проти ухвалення закону про підвищення пенсійного віку 16.03.23 © REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL
Автор тексту: Тетяна Цуркану
1 хв

Париж – Президент Еммануель Макрон та прем’єр-міністерка Елізабет Борн використали статтю 49.3 Конституції для ухвалення непопулярної реформи. Скандальний закон міг не пройти через Національну асамблею. 

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Про це пише Le Figaro. 

Тим часом на площі Згоди у Франції збираються демонстранти. У натовпі рясніють прапори різних профспілок.

Протести у Франції 16.03.23
Протести у Франції 16.03.23 © REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL
Протести у Франції 16.03.23
Протести у Франції 16.03.23 © REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Поліція блокує міст Згоди, що веде до Національної асамблеї. 

Група молодих людей захопила шлагбауми в районі площі, аби почати встановлюти блокади. Протестувальники підпалили піддони. 

 

Нагадаємо, реформа  передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років. Підвищенням пенсійного віку сподіваються уникнути зростання дефіциту в системі соціального забезпечення і залучити понад 17 мільярдів євро до 2030 року. Сьогодні вранці сенат Франції остаточно ухвалив підвищення пенсійного віку. 193 сенатори проголосували за пенсійну реформу. 114 висловилися проти. 

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