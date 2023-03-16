У Франції ухвалили пенсійну реформу без згоди парламенту. Уряду можуть оголосити вотум недовіри
Опубліковано:
Париж – Президент Еммануель Макрон та прем’єр-міністерка Елізабет Борн використали статтю 49.3 Конституції для ухвалення непопулярної реформи. Скандальний закон міг не пройти через Національну асамблею.
Про це пише Le Figaro.
Тим часом на площі Згоди у Франції збираються демонстранти. У натовпі рясніють прапори різних профспілок.
Поліція блокує міст Згоди, що веде до Національної асамблеї.
#RéformeDesRetraites - Après qu’ E. Borne a engagé la responsabilité du gouvernement par #49.3, les opposants à la réforme se retrouvent devant l’Assemblée nationale.— Victor Mérat (@Meratvico) March 16, 2023
Le cortège de jeunes parti du Panthéon est arrivé @Le_Figaro @Figaro_Etudiant pic.twitter.com/Ytiu73g8P6
Pédro et Clara sont étudiant en cinéma à La Sorbonne-Paris 1— Victor Mérat (@Meratvico) March 16, 2023
«Empêcher les gens de partir à la retraite, c’est aussi empêcher les jeunes d’occuper ces emplois là (...) L’important est de continuer à se battre », expliquent-ils. pic.twitter.com/10aJ3c1kYl
Група молодих людей захопила шлагбауми в районі площі, аби почати встановлюти блокади. Протестувальники підпалили піддони.
Нагадаємо, реформа передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років. Підвищенням пенсійного віку сподіваються уникнути зростання дефіциту в системі соціального забезпечення і залучити понад 17 мільярдів євро до 2030 року. Сьогодні вранці сенат Франції остаточно ухвалив підвищення пенсійного віку. 193 сенатори проголосували за пенсійну реформу. 114 висловилися проти.