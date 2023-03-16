Францію звинуватили у гальмуванні плану ЄС з постачання боєприпасів Україні — The Telegraph

Зброя для України

Реалізацію програми надання снарядів уповільнює вимога Парижа, щоб боєприпаси виробляли лише в країнах-членах ЄС.

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Франція хоче отримати гарантії того, що угода про спільну закупівлю озброєнь вартістю 2 мільярди євро піде на користь лише фірмам, що базуються в Євросоюзі, пише The Telegraph.

Ця вимога пролунала під час переговорів в Європарламенті про нову схему закупівлі мільйона 155-міліметрових артилерійських снарядів для нарощування обсягів поставок Києву.

За початковою домовленістю половину з двох мільярдів євро мали передати тим країнам, які надаватимуть Україні снаряди з наявних запасів, а ще мільярд використати для закупівлі боєприпасів на відкритому ринку.

Критики попереджають, що вимога Франції може сповільнити підтримку України, оскільки виробничі потужності можуть бути легко доступні за межами ЄС.

«Париж явно віддає перевагу витратам ЄС на власну промисловість, а не на підтримку України», — цитує видання європейського дипломата.

Греція і Кіпр, за словами джерела, підтримали пропозицію Франції відсторонити від участі у схемі закупівель компанії з країн, що не є членами ЄС, щоб не допустити турецькі фірми до тендерів.

Таким чином Норвегія може стати єдиною країною, що не входить до ЄС, якій дозволено виробляти боєприпаси для реалізації плану постачання, оскільки вона є членом Європейського оборонного агентства, що координуватиме закупівлі.

Угода має бути підписана цього місяця на саміті у Брюсселі.

Також у Єврокомісії напередодні повідомили, що ЄС, ймовірно, використає короткостроковий інструмент спільних закупівель зброї з бюджетом в 500 мільйонів євро. Снаряди 155-мм виготовлятимуть 15 заводів в 11 країнах-членах ЄС. В Єврокомісії зауважили, що необхідно залучати для постачання снарядів приватне фінансування, в тому числі з боку Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Досі країни ЄС надали Україні лише 350 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Глава міноборони України Олексій Резніков минулого тижня заявив, що ЗСУ не вистачає снарядів для боротьби з російським вторгненням. На зустрічі міністрів оборони ЄС він зауважив, що ЗСУ потрібно щонайменше 100 тисяч 155-міліметрових боєприпасів щомісяця, щоб зменшити дефіцит на полі бою.

8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні.