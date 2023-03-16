Франція відправить Україні катери для розмінування водної акваторії

ПОСТАЧАННЯ ТЕХНІКИ

Міністр внутрішніх справ України зустрівся з Надзвичайним і Повноважним послом Франції в Україні, 16 березня 2023 року.

Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що їх виробництво вже триває і невдовзі українська сторона отримає перші одиниці. Також Париж буде і надалі постачати Україні пожежні машини з драбинами висотою понад 45 метрів.

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За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, французькі катери необхідні для роботи Державної прикордонної служби, а також для глибокого гуманітарного розмінування водної акваторії країни.

«30% території нашої держави наразі забруднено мінами та іншими вибухонебезпечними предметами», — нагадав міністр під час зустрічі з Етьєном де Понсеном.

Очільник МВС Ігор Клименко під час робочої зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, 16 березня 2023 року. © МВС України

Сторони також говорили про співпрацю у питаннях боротьби з корупцією та в міграційній політиці, йшлося про підтримку українських біженців, а також розслідування воєнних злочинів росіян, вчинених на тимчасово окупованих територіях.

Очільник МВС подякував французькому дипломату за мобільну ДНК-лабораторію, яку Франція надала Україні для ідентифікації жертв російських воєнних злочинів після трагедії в Бучі.

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«Лабораторія стає необхідною не тільки для розслідування воєнних злочинів на деокупованих територіях, де поліцейські виявляють катівні і місця масових поховань, але й для розслідування наслідків масованих обстрілів мирних українських міст, внаслідок яких гинуть цивільні громадяни», — зазначив міністр.

Етьєн де Понсен пообіцяв, що невдовзі Нацполіція отримає іще одну таку лабораторію.

Раніше міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що Україна може розраховувати на швидкі постачання додаткових самохідних артилерійських установок «Цезар» (англ. Caesar — ред.).