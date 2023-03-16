Швеція готується передати Україні вісім САУ «Арчер» — Міноборони
Опубліковано:
Шведський уряд вже ухвалив рішення щодо передачі самохідних артилерійських установок ЗСУ. Тепер парламент має підтримати запит, щодо внесення додаткових поправок до бюджету.
Про це повідомляє Dagens industri, покликаючись а заяву міністра оборони країни Пола Джонсона.
У виданні зазначають, що за дальністю стрільби «Арчер» (англ. Archer — ред.) не може конкурувати з американською реактивною артилерійською системою «Хімарс» (англ. Himars — ред.). Втім, за словами очільника Міноборони, це САУ буде гарним доповненням до «Хімарсів» і використовуватиметься в першу чергу для знищення ворожої артилерії.
«Можна сказати, що система «Арчер» — це радше снайперська гвинтівка, ніж дробовик. Саме здатність вражати глибоко в тилу артилерійські системи супротивника робить «Арчер» унікальним», — сказав Джонсон.
ЗСУ можуть отримати шведське озброєння вже за кілька місяців. До цього його мають обладнати спеціальним техзасобами вогневого управління, а також провести навчання для українських військових. Поряд з Україною також планують створити логістичний хаб для технічного обслуговування та ремонту.
«Оцінюється, що Україна зможе використовувати на полі бою шість із восьми одиниць одночасно, оскільки дві потрібно тримати в резерві, щоб мати можливість, наприклад, підібрати запчастини», — пишуть у виданні.
На додаток до артустановок Київ може отримати і 10 танків типу «Леопард-2», які також мають узгодити парламентарі. Також шведський уряд просить дозволити продати Великій Британії 14 установок «Арчер».
За словами Джонсона, це б дало можливість британцям відправити в Україну власну артилерійську систему AS-90.
Нагадаємо, у січні Швеція передала Україні САУ «Арчер» у межах десятого пакету військової допомоги.