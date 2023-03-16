Є два сценарії: США прискорено готують ЗСУ до весняного контрнаступу

Підготовка до контрнаступу

Сполучені Штати активно перекидають військову техніку на фронт та швидкими темпами тренують українських військових напередодні масштабного контрнаступу Збройних сил України, який очікується у травні.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє Politico, посилаючись на американських чиновників.

Пакети військової допомоги, надані Україні кілька місяців тому, враховували потреби ЗСУ у майбутньому контрнаступі, йдеться у публікації.

У Пентагоні зазначають, що отримані навички та технології допоможуть Силам оборони України здобути перемогу.

«Підвищений український потенціал дозволить українському керівництву розробити та реалізувати різні варіанти в майбутньому, щоб досягти своїх цілей та довести цю війну до успішного завершення», — цитує видання голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі.

За словами посадовців, ЗСУ має два варіанти конрнаступу: йти на південь через Херсонщину до Криму або просуватися з півночі на схід, і після цього на південь, відрізавши для сил РФ сухопутний коридор.

Другий варіант у Пентагоні вважають більш реалістичним, оскільки наразі росіяни зміцнили оборону на східному березі Дніпра у південному напрямку, а ЗСУ не мають ресурсів для десантної операції проти таких сил.

Вчора глава міноборони України Олексій Рєзніков повідомив, що українські Сили оборони наразі готуються до контрнаступу. Він зазначив також, що росіяни риють окопи та будують фортифікаційні укріплення.