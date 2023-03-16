Зброя для України

Ізраїль схвалив продаж Україні систем для боротьби з дронами

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Система для боротьби з дронами
Система для боротьби з дронами © Телеграф
Автор тексту: Оксана Вітер
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Системи, які можуть бути поставлені Україні, здатні збивати безпілотники за допомогою засобів радіоелектронної боротьби на відстані близько 40 кілометрів і їх можна розміщувати біля важливих об'єктів, таких як електростанції.

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Про це пише ізраїльське видання Axios з посиланням на українських та їзраїльських чиновників. 

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант і глава МЗС країни Елі Коен прийняли рішення про видачу ліцензії на експорт таких систем ще в лютому. 

ППО виготовлятимуть дві ізраїльські компанії – Elbit та Rafael.

Однією з причин схвалення експорту є бажання з'ясувати, наскільки ефективними будуть ці системи проти іранських безпілотників, розповів виданню ізраїльський посадовець. 

Київ зацікавлений у такому обладнанні, проте останнім часом не вважає його критично важливим, оскільки українські ППО наразі перехоплюють від 75% до 90% дронів, йдеться у публікації. 

Представники міністерства оборони України нещодавно відвідали Ізраїль, щоб подивитися на системи боротьби з безпілотниками, але жодних договорів поки не підписали. 

Наразі Ізраїль відмовляється надавати Україні зброю. Видання пише, що рішення про постачання ППО не означає зміни цієї політики, оскільки це захисні системи.  

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