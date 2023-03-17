Вперше за 26 років Тайвань відвідає представник німецького уряду

ВІЗИТ ДО ТАЙВАНЮ

Берлін – Візит міністерки освіти ФРН Беттіни Старк-Ватцінґер буде тривати два дні. Урядовиця буде говорити з колегами про розширення співпраці в області розробки та виробництва комп’ютерних чіпів, зеленої енергетики та акумуляторів.

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Про це повідомив речник Міносвіти Німеччини, передає Bloomberg.

Поїздка відбудеться на тлі зростання напруги між Європою та Китаєм, який вважає Тайвань своєю територією. Водночас саме Пекін є найбільшим торговим партнером Німеччини.

«Той факт, що міністр освіти та досліджень відвідує Тайвань, жодним чином не ставить під сумнів нашу політику», — зазначив речник уряду Штеффен Геберштрайт. Він також підкреслив «регулярний і тісний контакт» влади з китайським керівництвом.

Олаф Шольц став першим великим європейським лідером, який відвідав Китай більш ніж за два роки. Він зустрівся із Сі Цзіньпіном у листопаді.

Очікується, що найближчим часом візит до Китаю здійснить і міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок. Вона має зустрітится з китайським колегою.

Нагадаємо, 24 лютого пані Бербок на засіданні Радбезу ООН розкритикувала Китай за позицію у війні РФ проти України. «Китай несе особливу відповідальність як постійний член Ради Безпеки. Він міг використати свій вплив на Росію, щоб переконати її в цьому плані», — заявила вона тоді в куаларах засідання.

За словами речника МЗС, Німеччина підтримує «тісні та добрі зв’язки» з Тайванем, особливо в сферах промисловості, культури, освіти, науки та досліджень.

«Тайвань є демократичною країною та важливим торговим та інвестиційним партнером Німеччини, і в цьому сенсі регулярний обмін і взаємні візити міністрів є абсолютно нормальними», — зазначив він.