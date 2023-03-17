Відправляли людей до Франції заради наживи: правоохоронці викрили злочинців

Українці за кордоном

Правоохоронці Одещини відправили на лаву підсудних злочинне угруповання, учасники якого шляхом обману вербували та переміщували людей до Республіки Франція з метою експлуатації, 17 березня 2023 року.

Йдеться про злочинне угруповання, учасники якого вербували та переміщували людей до Франції, де примушували незаконно отримувати статус біженців і грошові виплати, які потім відбирали.

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Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

«Загалом з однієї завербованої людини правопорушники отримували близько тисячі євро чистого прибутку, а за кордон вони вивезли сотні громадян. За результатами спецоперації, проведеної правоохоронними органами України та Франції, було викрито 25 правопорушників», — йдеться у повідомлені.

Правоохоронці Одещини відправили на лаву підсудних злочинне угруповання, учасники якого шляхом обману вербували та переміщували людей до Республіки Франція з метою експлуатації, 17 березня 2023 року. © Нацполіція в Одеській області

За даними слідства, зловмисники вербували людей з січня 2019 року до квітня 2021 року в різних містах Одеської області. При цьому спеціально шукали тих, хто знаходиться в уразливому стані та перебуває в тяжких життєвих обставинах.

Правоохоронці Одещини відправили на лаву підсудних злочинне угруповання, учасники якого шляхом обману вербували та переміщували людей до Республіки Франція з метою експлуатації, 17 березня 2023 року. © Нацполіція в Одеській області

«Спільники пропонували громадянам отримати гроші за поїздку до Франції, не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки та не зазначаючи, які саме дії їм необхідно буде здійснювати за надані їм кошти. Надалі правопорушники, використовуючи підневільний стан потерпілих, які не могли самостійно поїхати з чужої країни, бо не володіли мовою і не мали грошей, доставляли їх до міста Мелен, де змушували під вигаданою легендою просити статус біженців та щомісячну грошову допомогу, яку відбирали», — зазначають правоохоронці.

Правоохоронці Одещини відправили на лаву підсудних злочинне угруповання, учасники якого шляхом обману вербували та переміщували людей до Республіки Франція з метою експлуатації, 17 березня 2023 року. © Нацполіція в Одеській області

Для затримання членів злочинного угруповання французькі та українські правоохоронці провели спільну спецоперацію. На території України викрили 16 осіб, яким наразі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Також до кримінальної відповідальності притягнуті ще 9 українців, яких затримали у Франції.