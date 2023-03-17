В Україні викрили 16 облгазів, які привласнили державне блакитне паливо на ₴3,5 млрд

Крадіжка у держави

СБУ та БЕБ викрили 16 облгазів на розкраданні державного блакитного палива на мільярди гривень, 17 березня 2023 року.

Йдеться про розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України». До оборудки був причетний топменеджмент регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях.

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За даними СБУ, підозрювані були пов’язані з одним із українських олігархів.

«Схема полягала у тому, що «на папері» посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі. Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд грн лише у 2021 році», — йдеться у повідомлені.

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СБУ та БЕБ викрили 16 облгазів на розкраданні державного блакитного палива на мільярди гривень, 17 березня 2023 року. © СБУ / Telegram

Також за даними правоохоронців, облгази отримували оплату за тарифами від споживачів, але отримані гроші використовували не для купівлі газу, а перераховували підконтрольним комерційним структурам для виведення в тінь.

СБУ та БЕБ викрили 16 облгазів на розкраданні державного блакитного палива на мільярди гривень, 17 березня 2023 року. © СБУ / Telegram

«При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед Нафтогазом. У подальшому організатори схеми намагались «списати» штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів», — зазначили в СБУ.

Наразі реалізацію оборудки заблокували. Триває досудове розслідування за фактами привласнення держмайна та ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 212 ККУ).

Нагадаємо, 19 січня 2023 року ексочільникові «Нафтогазу» Андрію Коболєву оголосили про підозру. На думку слідства, він незаконно виписав собі премію в 261 мільйон гривень. Ці кошти зазначено як винагороду за виграну в стокгольмському Арбітражному суді справу щодо контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках проти російського «Газпрому». Ця сума склала 1 % від коштів, які російський «Газпром» мав повернути «Нафтогазу». За рішенням суду 7 березня Коболєв мав внести заставу, але він цього не зробив.