В Україні викрили 16 облгазів, які привласнили державне блакитне паливо на ₴3,5 млрд
Опубліковано:
Йдеться про розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України». До оборудки був причетний топменеджмент регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях.
За даними СБУ, підозрювані були пов’язані з одним із українських олігархів.
«Схема полягала у тому, що «на папері» посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі. Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд грн лише у 2021 році», — йдеться у повідомлені.
►Читайте також: Апеляційний суд призначив ексголові «Нафтогазу» заставу в 229 мільйонів гривень
Також за даними правоохоронців, облгази отримували оплату за тарифами від споживачів, але отримані гроші використовували не для купівлі газу, а перераховували підконтрольним комерційним структурам для виведення в тінь.
«При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед Нафтогазом. У подальшому організатори схеми намагались «списати» штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів», — зазначили в СБУ.
Наразі реалізацію оборудки заблокували. Триває досудове розслідування за фактами привласнення держмайна та ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 212 ККУ).
Нагадаємо, 19 січня 2023 року ексочільникові «Нафтогазу» Андрію Коболєву оголосили про підозру. На думку слідства, він незаконно виписав собі премію в 261 мільйон гривень. Ці кошти зазначено як винагороду за виграну в стокгольмському Арбітражному суді справу щодо контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках проти російського «Газпрому». Ця сума склала 1 % від коштів, які російський «Газпром» мав повернути «Нафтогазу». За рішенням суду 7 березня Коболєв мав внести заставу, але він цього не зробив.