ГУР МО: Війська РФ готуються до оборони тимчасово окупованого Криму

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Росіяни створили на тимчасово окупованому Кримському півострові оборонне угрупування та готуються до оборонних дій, 17 березня 2023 року.

Росіяни розмістили на території півострова оборонне угрупування та облаштували фортифікаційні споруду.

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Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

«Інфраструктура на тимчасово окупованому півострові підтримується в бойовій готовності. У Криму розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент. Наприклад, це близько 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів», - зазначив Скібіцький.

Він додав, що з огляду на споруджені траншеї та окопи, росіяни «обрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів».

Нагадаємо, за даними британської розвідки, наступ РФ зараз неможливий у зв'язку із тимчасовим виснаженням боєздатності російських військ.