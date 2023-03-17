ГУР МО: Війська РФ готуються до оборони тимчасово окупованого Криму
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Росіяни розмістили на території півострова оборонне угрупування та облаштували фортифікаційні споруду.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.
«Інфраструктура на тимчасово окупованому півострові підтримується в бойовій готовності. У Криму розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент. Наприклад, це близько 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів», - зазначив Скібіцький.
Він додав, що з огляду на споруджені траншеї та окопи, росіяни «обрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів».
Нагадаємо, за даними британської розвідки, наступ РФ зараз неможливий у зв'язку із тимчасовим виснаженням боєздатності російських військ.