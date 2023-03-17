Данія заявила, що не допустить Росію до розслідування вибухів на Північних потоках

Розслідування триває

У Данії, Швеції та Німеччині панує верховенство закону, і розслідуванням у цих державах можна довіряти, заявив глава МЗС країни.

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Міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен підтвердив, що фахівців з РФ не буде допущено до розслідування інциденту. Про це повідомляє The Local.

«Ми сказали росіянам, що проведемо детальне розслідування й по завершенні повідомимо його результати», — заявив Расмуссен.

Він нагадав, що незалежні рослідування вже ініціювали Німеччина, Данія та Швеція.

У вересні 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток першого і другого «Північних потоків». Одна з труб «Північного потоку-2» вціліла, проте сам газогін в експлуатацію не ввели, бо проти нього запровадили санкції через вторгнення Росії в Україну.

«Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідти його розподіляли по країнах Євросоюзу.

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що на газогонах сталися вибухи, проте, хто стоїть за цим, слідство ще не встановило. Водночас у США, Великій Британії та Євросоюзі заявили про цілеспрямовану диверсію. Російська влада покладає відповідальність на США та їхніх союзників.