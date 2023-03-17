Десять областей України розпочали посівну

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Наразі аграрії сіють зернові та зернобобові культури.

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Найбільшу площу засіяли на Одещині. Станом на 16 березня вона складає 34,3 тис. га.

Про це повідомляють у Мінагрополітики.

Тим часом, на Херсонщині цьогоріч посівної кампанії не буде. Більшість територій в області залишаються замінованими, поля побиті снарядами.

У Мінагрополітики зазначають, що у 2023-му Україна зможе засіяти таку ж саму кількість площ, що і торік. За словами заступника міністра Тараса Висоцького, цьогорічна посівна матиме більший фокус на олійні культури.

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