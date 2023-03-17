Дональд Трамп знову може постити відео: YouTube розблокував його акаунт

Більше не в бані

Акаунт 45-го президента США був заблокований з січня 2021 року у зв'язку із порушенням правил відеохостингу.

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Про це YouTube повідомив у Twitter.

«Починаючи з сьогоднішнього дня, канал Дональда Трампа більше не обмежений і може завантажувати новий контент», — йдеться у повідомлені.

Представники відеоплатформи також додали, що рішення про розблокування каналу ухвалили, щоб дати можливість виборцям почути думки головних кандидатів напередодні президентських виборів у США.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року Трамп заявив, що він знову йде у президенти.

Раніше соціальні мережі, що належать Meta, включаючи Twitter, Facebook та Instagram також відновили його акаунти.

Два роки тому Трампа заблокували або забанили одразу в кількох соціальних мережах, серед яких і YouTube. Це сталося після того, як його прихильники штурмували Капітолій США на тлі інформації про перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

У січні 2023 року виборчий штаб американського експрезидента надіслав листа до Meta із проханням відновити акаунт Трампа у Facebook напередодні виборів 2024 року.

А на початку січня на Дональда Трампа подали до суду через смерть поліцейського під час штурму Капітолія. У позові, що надійшов до федерального окружного суду Колумбії, 45-го Президента США називають причетним до смерті офіцера поліції Браяна Сікніка. Він став п’ятим загиблим внаслідок штурму Капітолія.

Також наприкінці 2022 року комісія Конгресу оприлюднила звіт, у якому було зазначено, що Трамп підбурював людей до штурму Капітолію 6 січня.