Залізна українізація: понад 860 тисяч українців обрали нову назву для Південної залізниці

електронна демократія

Найбільше голосів – майже 336 тисяч – отримав варіант Харківська залізниця.

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Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

На другому місці фаворитів опинилась назва Слобожанська залізниця, за яку проголосували 234,7 тисяч користувачів. Із різницею в 2,2 тисячі голосів третє місце зайняла Східна залізниця. Варіант Слобідська залізниця підтримали 57,4 тисячі опитуваних.

Нещодавно понад 1,1 млн українців обрали нову назву Південно-Західної залізниці. Її перейменують в Центральну.

Нагадаємо, 21 лютого пресслужба Укрзалізниці повідомила, що до 2025 року планує повністю українізувати залізницю, позбувшись усіх назв і символів, пов'язаних з Росією та СРСР.