ГААГА БЛИЗЬКО

Знакова подія: Україна та світ вітають рішення МКС видати ордер на арешт Путіна

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Президент РФ Володимир Путін
Президент РФ Володимир Путін © AP - Pavel Bednyakov
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Високопосадовці зазначають: це стало першим кроком до притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини в Україні. 

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«Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність», — привітав рішення МКС Президент України Володимир Зеленьский. Він нагадав, що вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації українських дітей до РФ.   

«Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста», — наголосив український лідер.

«Колеса справедливості крутяться», — написав очільник МЗС України Дмитро Кулеба. «Міжнародні злочинці відповідатимуть за крадіжки дітей та інші міжнародні злочини», — підкреслив він.

На рішення Міжнародного кримінального суду відреагував і високий представник ЄС. 

«Рішення МКС видати ордер на арешт Володимира Путіна за військовий злочин у незаконній депортації та передачі дітей з України до Росії є початком процесу притягнення до відповідальності», — написав Жозеп Боррель.

«Ще один крок до судного дня», — написала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. «З першим ордером на арешт Путіна, МКС надсилає історичний сигнал: усі звірства проти України походять від злочинної політики російських лідерів», — резюмувала естонська прем'єрка. 

У МЗС Франції рішення суду в Гаазі назвали «знаковою віхою». 

«Ніхто з відповідальних за злочини, скоєні Росією в Україні, незалежно від їх статусу, не повинен уникнути правосуддя», — зазначили у відомстві. 

У МЗС Нідерландів пообіцяли зробити усе можливе, аби МКС міг виконати «важливе завдання по боротьбі з безкарністю за військові злочини та злочини проти людства».

Сьогодні Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду повідомила, що видала ордер на арешт Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ. За тими ж звинуваченнями суд видав ордер на арешт уповноваженої Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. 

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