Знакова подія: Україна та світ вітають рішення МКС видати ордер на арешт Путіна

ГААГА БЛИЗЬКО

Високопосадовці зазначають: це стало першим кроком до притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини в Україні.

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«Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність», — привітав рішення МКС Президент України Володимир Зеленьский. Він нагадав, що вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації українських дітей до РФ.

«Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника держави-терориста», — наголосив український лідер.

«Колеса справедливості крутяться», — написав очільник МЗС України Дмитро Кулеба. «Міжнародні злочинці відповідатимуть за крадіжки дітей та інші міжнародні злочини», — підкреслив він.

Wheels of Justice are turning: I applaud the ICC decision to issue arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova over forcible transfer of Ukrainian children. International criminals will be held accountable for stealing children and other international crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 17, 2023

На рішення Міжнародного кримінального суду відреагував і високий представник ЄС.

«Рішення МКС видати ордер на арешт Володимира Путіна за військовий злочин у незаконній депортації та передачі дітей з України до Росії є початком процесу притягнення до відповідальності», — написав Жозеп Боррель.

The decision of the @IntlCrimCourt to issue an arrest warrant for Vladimir Putin for the war crime of unlawful deportation and transfer of children from Ukraine to Russia is the start of the process of accountability. We appreciate & support ICC’s work.



There can be #noimpunity — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 17, 2023

«Ще один крок до судного дня», — написала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. «З першим ордером на арешт Путіна, МКС надсилає історичний сигнал: усі звірства проти України походять від злочинної політики російських лідерів», — резюмувала естонська прем'єрка.

Step closer to judgement day.



With first warrant of arrest for #Putin, #ICC sends out historic signal: all atrocities against Ukraine stem from criminal policy of Russian leaders.



Reminder that no-one is immune, not even heads of state. Russian regime will be held accountable. https://t.co/WWddPzuNfd — Kaja Kallas (@kajakallas) March 17, 2023

У МЗС Франції рішення суду в Гаазі назвали «знаковою віхою».

«Ніхто з відповідальних за злочини, скоєні Росією в Україні, незалежно від їх статусу, не повинен уникнути правосуддя», — зазначили у відомстві.

La décision de la CPI d’émettre un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova fera date. Aucun responsable de crimes commis par la Russie en Ukraine, quel que soit son statut, ne doit échapper à la justice.



Communiqué → https://t.co/T6VxPApeDe@MinColonna https://t.co/Wjv23RQFbQ pic.twitter.com/tEsmzUToqc — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) March 17, 2023

У МЗС Нідерландів пообіцяли зробити усе можливе, аби МКС міг виконати «важливе завдання по боротьбі з безкарністю за військові злочини та злочини проти людства».

I have taken note of the announcement of #ICC Prosecutor @KarimKhanQC to file cases against President Putin and Maria Lvova-Belova. The Netherlands supports the #ICC in its important task to fight impunity for war crimes and crimes against humanity. 1/2 https://t.co/n03xd7B4DA — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) March 17, 2023

Сьогодні Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду повідомила, що видала ордер на арешт Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ. За тими ж звинуваченнями суд видав ордер на арешт уповноваженої Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.