ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Канада відправляє в Україну нову партію танків «Леопард» 2

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Танк «Леопард 2» з Канади
Танк «Леопард 2» з Канади © Твіттер Anita Anand
Автор тексту: Надія Бондаренко

У Збройних силах країни показали, як готують танки до відправки ЗСУ.

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Відповідне відео із коментарем опублікували на сторінці Збройних сил Канади у Twitter.

«Ми продовжуємо підтримувати наших українських друзів, які борються за захист своєї батьківщини. Ще одна партія танків «Леопард» 2 вже на шляху до Європи у рамках обіцянки уряду Канади підтримувати Україну у її обороні від російського незаконного вторгнення», — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, 16 березня канадська міністерка оборони Аніти Ананд заявила, що Оттава готує для Києва новий пакет військової допомоги. У нього увійдуть чотири танки «Леопард 2», а також близько 8 000 снарядів калібру 155 мм, понад 1 800 одиниць 105 мм навчальних боєприпасів для танків і 12 зенітних ракет для підтримки систем протиповітряної оборони.

Загалом, з лютого минулого року Канада виділила понад $1 млрд військової допомоги Україні.

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