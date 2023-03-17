Канада відправляє в Україну нову партію танків «Леопард» 2

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

У Збройних силах країни показали, як готують танки до відправки ЗСУ.

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Відповідне відео із коментарем опублікували на сторінці Збройних сил Канади у Twitter.

We continue to support our Ukrainian friends who are fighting to protect their homeland.



Another batch of Leopard 2s is on its way to Europe as part of the Government of Canada's commitment to help Ukraine defend itself from Russia's illegal invasion. pic.twitter.com/zJ67ymkfM9 — Canadian Army (@CanadianArmy) March 16, 2023

«Ми продовжуємо підтримувати наших українських друзів, які борються за захист своєї батьківщини. Ще одна партія танків «Леопард» 2 вже на шляху до Європи у рамках обіцянки уряду Канади підтримувати Україну у її обороні від російського незаконного вторгнення», — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, 16 березня канадська міністерка оборони Аніти Ананд заявила, що Оттава готує для Києва новий пакет військової допомоги. У нього увійдуть чотири танки «Леопард 2», а також близько 8 000 снарядів калібру 155 мм, понад 1 800 одиниць 105 мм навчальних боєприпасів для танків і 12 зенітних ракет для підтримки систем протиповітряної оборони.

Загалом, з лютого минулого року Канада виділила понад $1 млрд військової допомоги Україні.