Китай постачає РФ військове обладнання – Politico

китайсько-російські відносини

У період з червня по грудень минулого року китайські компанії, одна з яких пов’язана з урядом, надіслали російським організаціям близько 1 000 штурмових гвинтівок, частини безпілотників і бронежилети.

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Про це повідомило видання Politico з покликанням на митні дані Import Genius.

China North Industries Group Corporation Limited, один із найбільших державних оборонних підрядників країни, поставив гвинтівки російській компанії «Техкрім», яка пов’язана з Кремлем.

Згідно з даними, наприкінці 2022 року російські організації також отримали 12 партій запчастин для безпілотників від китайських компаній і понад 12 тонн китайських бронежилетів через Туреччину.

Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., також відома як DJI, надіслала запчастини для дронів — наприклад, батареї та камери — через Об’єднані Арабські Емірати невеликому російському дистриб’ютору в листопаді та грудні 2022 року. Безпілотники цієї компанії були помічені на фронті в Україні.

Загалом, за митними даними Import Genius, у грудні минулого року Росія встигла імпортувати майже 80 тонн бронежилетів на суму близько 10 мільйонів доларів. Ці бронежилети були виготовлені турецькою компанією Ariteks і більшість були імпортовані прямо з Туреччини, хоча частина партій прибула до Москви через ОАЕ.

У виданні зазначають, що митні дані не свідчать про те, що Пекін продає велику кількість зброї Москві спеціально для підтримки її військових зусиль. Проте звіти показують, що Китай постачає російським компаніям обладнання «подвійного призначення», про яке раніше не повідомлялося, — комерційні товари, які також можуть бути використані на полі бою в Україні.