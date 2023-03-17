Кілька держав ЄС підпишуть угоду про закупівлю 155-мм снарядів для України — Reuters

ЗБРОЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Країни об’єднають зусилля та підпишуть відповідну угоду у понеділок, 17 березня під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС у Брюсселі.

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Про це повідомляє Reuters з покликанням на високопоставленого чиновника ЄС.

Точна кількість країн наразі невідома, оскільки деякі з них все ще розглядають пропозицію.

«Ця домовленість була створена дуже швидко», — зазначив чиновник.

Поставку саме цих снарядів Україна визначила, як критично необхідну. Тільки у Бахмуті українські війська витрачають тисячі боєприпасів на день. Це ставить під загрозу майбутній контрнаступ, попереджають американські та європейські чиновники.