ЗБРОЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Кілька держав ЄС підпишуть угоду про закупівлю 155-мм снарядів для України — Reuters

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155-мм снаряди на виробництві
155-мм снаряди на виробництві © REUTERS/Brendan McDermid
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Країни об’єднають зусилля та підпишуть відповідну угоду у понеділок, 17 березня під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС у Брюсселі.

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Про це повідомляє Reuters з покликанням на високопоставленого чиновника ЄС. 

Точна кількість країн наразі невідома, оскільки деякі з них все ще розглядають пропозицію. 

«Ця домовленість була створена  дуже швидко», — зазначив чиновник. 

Поставку саме цих снарядів Україна визначила, як критично необхідну. Тільки у Бахмуті українські війська витрачають тисячі боєприпасів на день. Це ставить під загрозу майбутній контрнаступ, попереджають американські та європейські чиновники. 

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