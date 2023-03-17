Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

АРЕШТ ПУТІНА

Президент Росії Володимир Путін у резиденції Ново-Огарьово під Москвою, 3 березня 2023 року.

Гаага – Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

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«Існують ґрунтовні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини», — йдеться у заяві МКС.

За тими ж звинуваченнями суд видав ордер на арешт уповноваженої Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Ордери були видано таємно на підставі клопотань прокуратури від 22 лютого 2023 року.

Згодом палата суддів вирішила, що оприлюднення імен, ордерів та злочинів, за які видано ордери — в інтересах правосуддя.

«Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності», — наголосив генеральний прокурор України Андрій Костін.

У російському МЗС заявили, що рішення Міжнародного кримінального суду для РФ не мають жодного значення.

2014 та 2015 роках Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з запитами щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених на території України. У 2022-му році було ухвалено необхідні зміни до законодавства, які дозволили Офісу Прокурора МКС повноцінно здійснювати розслідування в Україні. Найближчим часом представництво офісу Прокурора МКС запрацює в Україні. Україна офіційно зафіксувала депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Повернути вдалось 308 дітей.