підтримка союзників

Наступного тижня ЄС перерахує Україні 1,5 млрд євро екстреної допомоги

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На наступному тижні ЄС перерахує Україні другий транш на 1,5 млрд євро
На наступному тижні ЄС перерахує Україні другий транш на 1,5 млрд євро © The European Commission
Автор тексту: Олександра Стара

Це другий транш макрофінансової допомоги з пакета допомоги ЄС Україні загалом на 18 млрд євро.

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Про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, кошти допоможуть українцям «задовольнити нагальні потреби».

«ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – наголосив віцепрезидент.

Київ вже отримав перші 3 млрд з пакета макрофіну від ЄС на 18 млрд євро в січні цього року.

10 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу погодила надання допомоги Україні на суму у 18 мільярдів євро протягом 2023 року.

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