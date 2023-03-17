Озвучені втрати завищені: ДШВ про інтерв’ю комбата «Купола»

скандальне інтерв'ю

Командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій Козел порушив низку керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю.

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Про це заявив речник Десантно-штурмових військ Валентин Шевченко, пише «Українаська правда».

За словами Шевченка, комбат не мав обов’язкового дозволу від керівництва на спілкування з представниками медіа. Також речник заперечив поширену Козелом інформацію про відсутність підготовки українських військових.

«100% військовослужбовців десантно-штурмових військ, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин», — йдеться в повідомленні УП.

За словами Шевченка, належну підготовку українських десантників і їхню мотивацію неодноразово відзначали іноземні інструктори.

Речник ДШВ зазначив, що кожний командир відповідає за підготовку, яка наразі проводиться і в 46 бригаді.

«Офіцер має багато знайомих у навчальному центрі ДШВ. Проте він жодного разу не звернувся до них або до безпосередніх командирів з претензіями чи пропозиціями щодо покращення процесу навчання», — зауважив Шевченко.

Командування ДШВ ухвалило рішення призначити командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія «Купола» на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ. У відповідь на це комбат написав рапорт на звільнення.

16 березня видання The Washington Post опублікувало матеріал про складну ситуацію на Донбасі та проблеми в ЗСУ після року повномасштабної війни. В інтерв'ю журналістам Анатолій «Купол» повідомив, що з приблизно 500 солдатів біля 100 загинули в бою та ще 400 з них поранені. Комбат також наголосив на недостатній підготовці української армії.