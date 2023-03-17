ООН закликала уряд Білорусі припинити систематичні репресії та звільнити політзатриманих

ЗВІТ ООН

Поліція б'є ногами демонстранта під час масової акції протесту після президентських виборів у Мінську, 10.08.2020

В організації заявили про грубі порушення прав людини у Білорусі.

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Доповідь з таким висновком опублікувало 17 березня управління ООН з прав людини. Вона базується на інтерв’ю з 207 потерпілими і свідками, а також на аналізі понад 2500 доказів, який містить фотографії, відео, медичні та судові записи. Звіт охоплює період з 1 травня 2020 року по 31 грудня 2022 року.

У ньому зазначено, що деякі з порушень можна вважати злочинами проти людяності. Серед них — свавільне позбавлення волі та життя, катування та жорстоке поводження, сексуальне та гендерне насильство, порушення прав на свободу вираження поглядів, мирні зібрання та рівний захист закону.

«Наш звіт малює неприйнятну картину безкарності та майже повного знищення громадянського простору та фундаментальних свобод у Білорусі», — зазначив верховний комісар Фолькер Тюрк.

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Станом на 17 березня в Білорусі за політично мотивованими звинуваченнями перебувають під вартою 1462 людини. До лютого 2023 року влада закрила 797 неурядових організацій, ще 432 закрили, щоб уникнути потенційного судового переслідування. Такі цифри відповідають кількості практично всіх правозахисних груп, що працюють у країні. Більшість незалежних білоруських ЗМІ були змушені закритися.

«Ганебно, що влада Білорусі налаштована переслідувати засуджених за так звану «екстремістську діяльність» і навіть позбавляти їх громадянства», — заявив верховний комісар.

Нагадаємо, 16 березня ООН надало звіт про дії армії РФ в Україні. За час повномасштабної збройної агресії влада РФ скоїла в Україні численні порушення міжнародного права людини. Багато з них прирівнюються до воєнних злочинів, йдеться у звіті. Проте ООН заявили, що не знайшли ознак геноциду.