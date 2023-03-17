Польща розмістить на кордоні з РФ американські «Хаймарси»

ПОСИЛЕННЯ БЕЗПЕКИ

До кінця року таке озброєння надійде до 16-ої механізованої дивізії. Вона розташована поблизу кордону з російською Калінінградською областю.

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Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Portal Samorządowy.

«Оскільки Путін вирішив відбудувати імперію зла, він нападає на своїх сусідів. Наше завдання — посилити польські збройні сили таким чином, щоб Путін не наважився напасти», — зауважив Блащак.

Ракетні установки «Хаймарс» Варшава замовила ще у 2019 році. У лютому 2023 вона отримала дозвіл на закупівлю майже 500 артилерійських американських систем.

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Нагадаємо, 23 лютого Польща почала зводити на кордоні з Калінінградською областю РФ укріплювальні споруди. Радіоелектронна система охопить близько 200 кілометрів сухопутного кордону із російським анклавом.