Президент Сербії заявив, що не планує нічого підписувати на ключових переговорах з Косовом

Чергове загострення?

Зустріч глав Сербії та Косова за посередництва ЄС має відбутися завтра у Північній Македонії.

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Президент Сербії Александар Вучич і прем’єр-міністр Косово Альбін Курті мають намір зустрітися в північномакедонському Охриді, щоб обговорити шляхи реалізації підтримуваної Заходом угоди про нормалізацію відносин.

Та вчора Вучич заявив, що не планує підписувати жодних домовленостей на зустрічі. Навпаки, він зауважив, що ніколи не визнає Косово незалежною державою і не дозволить йому вступити до ООН. Причиною заяв міг стати тиск з боку все більш активних ультраправих груп Сербії, пише AP.

«Щодо підписання чогось (в Охриді — ред.), я нічого не планую», — сказав Александар Вучич журналістам.

Минулого місяця Вучич і Курті в Брюсселі підтримали запропоновану Євросоюзом угоду «Про шлях до нормалізації відносин», яка складається з 11 пунктів.

Посередники з ЄС та США кажуть, що зустріч в Охриді буде присвячена тому, як реалізувати попередню угоду. Документ закликає дві країни підтримувати добросусідські відносини, визнавати офіційні документи та національні символи один одного, а Белград повинен дозволити Приштині домагатися членства в ЄС та ООН.