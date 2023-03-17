Президент Чорногорії розпустив парламент за три дні до виборів глави держави

Криза у Чорногорії

Тепер у країні мають відбутися і вибори у Скупщину. Згідно з конституцією, вони повинні пройти не раніше, ніж через 60 і не пізніше, як за 100 днів із моменту розпуску.

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Президент Чорногорії Міло Джуканович розпустив парламент через неспроможність сформувати новий уряд. Вчора термін затвердження кандидатур сплив, та у Скупщині ще не було більшості для затвердження нового складу.

Міло Джуканович раніше наголошував, що має законні умови для розпуску парламенту і призначення виборів, якщо депутати не ухвалять Кабмін до 16 березня.

Найближчої неділі, 19 березня, у Чорногорії відбудуться президентські вибори. Чинний глава держави виставив свою кандидатуру для переобрання на другий термін.

Чорногорія – парламентська республіка. Глава держави виконує здебільшого представницькі функції. Проте президент має велике значення для формування кабміну та висування кандидатури прем'єра.

Наразі указ Джукановича оцінюють у Конституційному суді.