Підтримували агресію РФ проти України: Латвія додала до списку небажаних осіб ще 35 росіян

АНТИРОСІЙСЬКІ САНКЦІЇ

Латвія додала до списку небажаних осіб ще 35 росіян, 17 березня 2023 року.

У переліку персон нон грата – співаки Надія Бабкіна та Олександр Маршал, телеведуча Валерія Кудрявцева, журналіст та оглядач Russia Today Ростислав Іщенко та інші.

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Про це повідомили на сайті МЗС країни.

Рішення про заборону в'їзду до Латвії російських артистів, журналістів, блогерів та інші громадських діячів на невизначений термін ухвалив міністр закордонних справ Едгар Ринкевич.

Приводом для цього стала підтримка політики Кремля. Як зазначили у відомстві, персони нон грата мають нести «співвідповідальність за скоєні злочини», тому і присутність їх у Латвії є неприпустимою.

У лютому 2023 року Латвія, а також Польща, Естонія, Литва засудили зусилля Міжнародного олімпійського комітету (МОК), спрямовані на повернення російських і білоруських спортсменів до змагань у Олімпіаді-2024.