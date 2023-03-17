РФ завдала ракетного удару по Авдіївці

атака рф

Авдіївка – Під російську атаку потрапила багатоповерхівка, в якій проживали люди.

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Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«"Сусіди" вкотре перемогли житловий будинок в Авдіївці. Немає жодного виправдання цим військовим злочинцям», – написав Барабаш у телеграмі.

Інформацію про постраждалих з’ясовують. За повідомленням керівника Офісу президента Андрія Єрмака, минулось без загиблих.

«Обстріли міста відбуваються фактично цілодобово. Бої за Авдіївку тривають», – наголосив він.

Удень 16 березня росіяни двічі завдали ударів по Костянтинівці. Армія РФ гатила по населеному пункту касетними боєприпасами з «Ураганів». Унаслідок обстрілів поранено шість цивільних. Серед них — іноземний волонтер.