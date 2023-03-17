атака рф

РФ завдала ракетного удару по Авдіївці

Опубліковано:

РФ завдала ракетного удару по Авдіївці
РФ завдала ракетного удару по Авдіївці © Віталій Барабаш / Facebook
Автор тексту: Олександра Стара

Авдіївка – Під російську атаку потрапила багатоповерхівка, в якій проживали люди.

Реклама

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«"Сусіди" вкотре перемогли житловий будинок в Авдіївці. Немає жодного виправдання цим військовим злочинцям», написав Барабаш у телеграмі.

Інформацію про постраждалих з’ясовують. За повідомленням керівника Офісу президента Андрія Єрмака, минулось без загиблих. 

«Обстріли міста відбуваються фактично цілодобово. Бої за Авдіївку тривають», – наголосив він. 

Удень 16 березня росіяни двічі завдали ударів по Костянтинівці. Армія РФ гатила по населеному пункту касетними боєприпасами з «Ураганів». Унаслідок обстрілів поранено шість цивільних. Серед них — іноземний волонтер.  

Завантажити додаток

Читайте також про таке: