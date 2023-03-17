Сергій Шкарлет іде з посади міністра освіти — УП

КАДРОВІ ЗМІНИ

Київ – Заяву про відставку, ймовірно, він подає сьогодні, 17 березня.

Реклама Читати продовження

Інформацію «Українській правді» підтвердили у Кабінеті міністрів, Офісі Президента та Верховній Раді.

Замість Шкарлета обійняти посаду міністра освіти може Оксен Лісовий, Інна Ящук або Юлія Грішина.

Сергій Шкарлет очолюв Міністерство освіти та науки України з грудня 2020 року. Суспільство неодноразово вимагало його відставки: освітяни, студенти та активісти виходили на протести. У наукових роботах міністра освіти виявили великі обсяги академічного плагіату.

4 лютого 2022 року Кабмін пікетували студенти Києво-Могилянської академії. Вони вимагали відставки міністра через скандал із виборами президента вишу. Підписи за звільнення Шкарлета збирали і в Верховній Раді, проте очільник МОН залишився на посаді.