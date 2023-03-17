Серед шпигунів, які готували теракти у Польщі, не було росіян — Rzeczpospolita

Викриття шпигунської мережі

За даними видання, РФ вербувала до шпигунської групи білорусів і українців.

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Серед затриманих дев'ятьох осіб, підозрюваних у співпраці з російськими службами, росіян немає, повідомили джерела виданню Rzeczpospolita.

«Люди з російським громадянством одразу впадали б у вічі, напевно, тому були завербовані представники інших національностей», — припустив один зі співрозмовників видання.

Шпигуни почали діяти тільки цього року, зазначив він. Зловмисників спокусили гроші: РФ оплачувала їхні дії на постійній основі.

Підозрювані вели розвідку та готували диверсії на залізниці на прохання російської розвідки, повідомив напередодні глава МВС Маріуш Камінський. Шпигуни діяли у Підкарпатському районі, на маршрутах поїздів, що прямують у бік прикордонних переходів з Україною. Група намагалася паралізувати постачання техніки, озброєння та допомоги Києву.

Згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки Польщі, шпигунам також було доручено «пропагандистську діяльність, спрямовану на дестабілізацію польсько-українських відносин, розпалювання ворожих настроїв стосовно країн НАТО в Польщі».

Шість підозрюваних уже під вартою. Після допиту ще трьох осіб слідчі також подадуть клопотання про їхній арешт. Учасникам угруповання загрожує 10 років позбавлення волі.