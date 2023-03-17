США направили новий розвідувальний безпілотник у бік Криму

Новий політ

БпЛА RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 станом на 12:40 знаходиться над Чорним морем неподалік від берегів Туреччини та поступово наближається до півострова. Неподалік від дрону знаходяться американські літаки-розвідники.

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Такі дані сервісу Flightradar.

Дрон злетів із авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія. Близько години перебував у повітряному просторі Румунії.

CNN раніше писало, що американські військові відправили новий безпілотник у район Чорного моря для огляду місця аварії та спостереження за діями військових РФ, які почали пошук уламків БпЛА. Ймовірно, радіусу сканування RQ-4 достатньо, щоб відстежити дії Росії, але не заходити в акваторію, пише видання.

За пересуваннями безпілотника спостерігає понад 12 тисяч людей.

Водночас у повітряному просторі Румунії та Польщі знаходяться три американські літаки-розвідники: два моделі Boeing та ЕР-3Е Aries II.

Дані Flightradar24 © Flightradar24

Нагадаємо, 14 березня американський безпілотник MQ-9 впав в 112 кілометрах на південний захід від Кримського півострова. Інцидент стався приблизно о восьмій ранку за київським часом.

БпЛА виконував звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і вразив російський літак. Кілька разів перед зіткненням російські винищувачі скидали пальне на MQ-9 і летіли перед ним, виконуючи небезпечні маневри.

У Міноборони РФ заявили, що не збивали американський безпілотник. За їхнім ствердженням, дрон «перейшов у некерований політ із втратою висоти та зіткнувся з водною поверхнею» внаслідок «різкого маневрування».

Напередодні чиновник з США повідомив журналістам телеканалу ABC News, що РФ дістала частину уламків збитого американського дрона.