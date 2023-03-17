Сі Цзіньпін відвідає Росію 20-22 березня

Візит китайського лідера до РФ

Очільник Китаю Сі Цзіньпін (праворуч) і президент Росії Володимир Путін під час зустрічі в Пекіні, Китай, 4 лютого, 2022 р.

Лідер Китаю та президент РФ мають підписати низку важливих двосторонніх документів.

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Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін має прибути до РФ на запрошення Володимира Путіна, йдеться у повідомленні пресслужби Кремля.

Згідно з дописом, сторони мають обговорити подальший розвиток стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм.

Також, згідно з повідомленням на сайті Кремля, під час візиту запланований обмін думками «у контексті поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені».

Китай також прокоментував майбутній візит президента Сі Цзіньпіна до Росії. Речник МЗС КНР Ван Веньбін на брифінгу заявив, що метою візиту є подальше поглиблення двосторонньої довіри.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що лідер КНР обміняється думками з головних міжнародних і регіональних питань з президентом РФ.

Путін запросив Сі Цзіньпіна відвідати Росію з візитом під час онлайн-зустрічі наприкінці грудня.