Туреччина відмовилася обслуговувати російські та білоруські літаки Airbus і Boeing

Пілотам з РФ доведеться зупинятися для дозаправки в Сочі.

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Рішення ухвалили в міністерстві митниці й торгівлі країни, повідомляє видання AirportHaber.

Обмеження, які стосуються й заправки літаків, запровадили щодо компаній Аерофлот, AZUR Air, Pegas Fly, S7 Airlines, Utair, Ямал і Росія.

Обслуговування в Туреччині скасували для суден, які щонайменше на чверть складаються з деталей, виготовлених у США, а також для приватних, вантажних, комерційних і чартерних літаків.

Раніше повідомлялося, що Туреччина обговорює можливість відкриття Босфору для військових Сполучених Штатів, щоб вони могли забрати американський безпілотник MQ-9 Reaper. Анкара заявила, що виступає за «розумне вирішення» інциденту із дроном.