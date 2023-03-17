Туреччина та Угорщина ратифікують вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції

РОЗШИРЕННЯ НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент Фінляндії Саулі Нііністьо в президентському палаці в Анкарі, Туреччина, 17 березня 2023 р.

Першим про початок ратифікації протоколу про вступ Фінляндії в Північноатлантичний альянс окремо від Швеції повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Згодом аналогічну заяву зробив керівник фракції правлячої партії Угорщини «Фідес» Мате Кочиш.

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Як повідомляє Anadolu Agency, Ердоган заявив, що Фінляндія, на відміну від Швеції зробила усі необхідні кроки для того, щоб питання про ратифікацію членства країни в Альянсі було винесене на голосування парламенту.

«Я вірю, що з членством Фінляндії НАТО стане сильнішим і таким чином відіграватиме активну роль у підтримці глобальної безпеки та стабільності», — зазначив президент під час спільного брифінгу президентів Туреччини та Фінляндії в Анкарі. За його словами, заявку можуть ратифікувати до середини квітня.

Він також зауважив, що переговори щодо заявки Швеції будуть продовжені «на основі принципів Альянсу та підходу до боротьби з тероризмом».

«Те, як відбуватиметься процес, буде прямо пов’язано з конкретними кроками, які зробить Швеція. Ми дали список із 120 терористів, яких необхідно нам віддати. Ми не зможемо відноситись до Швеції позитивно, якщо нам не видадуть терористів. Оскільки у Фінляндії таких актів ( Демонстрації терористичних організацій — ред.), ми відокремили їх від Швеції, і ми показали свій позитивний підхід», — заявив Ердоган.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Швеція й Фінляндія повинні відправити до Туреччини до 130 «терористів» для вступу в НАТО.

Тим часом вже 27 березня у парламенті Угорщини має відбутись голосування щодо підтримки вступу Фінляндії до НАТО.

Керівник фракції правлячої партії Угорщини «Фідес» Мате Кочиш. © Мате Кочиш / Facebook

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Угорський політик від партії Орбана «Фідес» Мате Кочіш заявив, що 27 березня у парламенті Угорщини заплановане голосування щодо підтримки вступу Фінляндії.

«Від імені фракції "Фідес" повідомляю, що ми ухвалили рішення підтримати вступ Фінляндії до НАТО..., і ми проголосуємо одноголосно "так". У випадку Швеції делегація вирішить пізніше», — написав угорський політик Кочиш у Facebook.

1 березня Фінський парламент схвалив членство країни у НАТО.

Раніше міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто на прес-конференції прокоментував заяву турецького президента про можливість ратифікації фінської заявки до НАТО без Швеції. Пекка Хаавісто наголосив, що Швеція залишається важливим партнером для Фінляндії.