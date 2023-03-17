Українські біженці у Швейцарії будуть змушені продати свої автівки – ЗМІ

нові правила для переселенців

Українські біженці у Швейцарії будуть змушені здати свої автівки – ЗМІ

Правило стосується тих, хто отримує соціальну допомогу від держави.

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Про це пише видання 20 Minuten.

Продажу підлягатимуть ті автомобілі, вартість яких перевищує суму виплат. Виручені кошти вимушені переселенці зможуть використати на свої потреби. Залежно від того, скільки принесе продаж автівки, соціальна допомога буде призупинена на певний проміжок часу, йдеться в повідомленні.

Наразі кантони знаходяться ще в процесі реалізації правил. За даними кантона Люцерн, в регіоні зареєстрований 141 біженець з України, який має автівку. У місцевій владі припускають, що «вартість більшості зареєстрованих транспортних засобів перевищує суму виплат».

У виданні зазначають, якщо біженці не виконають прохання про продаж, вартість авто врахують під час виділення соціальної допомоги.

У Польщі українці скаржаться, що втрачають свій статус UKR, не зважаючи на те, що були відсутні в країні менше ніж 30 днів. Без цього статусу біженці не зможуть отримувати медичні послуги, пільги та соцвиплати.