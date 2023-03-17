Визволення полонених

Із сирійського полону визволили українців: дві жінки та шість дітей вже вдома

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ГУР визволила з полону вісьмох українців
ГУР визволила з полону вісьмох українців © ГУР
Автор тексту: Оксана Вітер

Операцію провели співробітники ГУР МО України. 

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Як повідомили розвідники, бранці знаходились в Сирії в жахливих умовах. В ніч на 17 березня жінки та діти вже перетнули державний кордон України.

Наприкінці лютого глава ГУР міноборони Кирило Буданов заявив, що близько 40% полонених Росією є цивільними, серед них також є діти. 

13 січня омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що більше як 20 тисяч цивільних українців перебувають у полоні РФ. 

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