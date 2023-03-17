Українців у Польщі помилково позбавляють тимчасового захисту: реакція польського омбудсмана

УКРАЇНЦІ В ПОЛЬЩІ

Українці скаржаться, що втрачають свій статус UKR, не зважаючи на те, що були відсутні у Польщі менше ніж 30 днів. Без цього статусу біженці не зможуть отримувати медичні послуги, пільги та соцвиплати. У деяких випадках статус був відкликаний навіть під час безперервного перебування в Польщі.

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Більшість людей дізналися про втрату UKR випадково, коли перестали отримувати виплати.

У польському Офісі омбудсмана відреагували. Як з'ясували, основною причиною втрати статусу стало те, що прикордонники реєструють тільки дату виїзду громадян України з Польщі. Штампи про дату повернення не ставлять в ті паспорти, які мають електронний документ diia.pl.

Зафіксовані також випадки, коли прикордонна служба вносить дані про перетин кордон до бази через кілька місяців.

Аби розібратися у цій ситуації, омбудсман Марчін Вьонцек направив офіційне звернення до уповноваженого уряду Польщі з питань біженців з України з проханням втрутитися в ситуацію та навести лад.

«Це має дуже негативні наслідки для українських біженців від війни», — зазначив він.

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