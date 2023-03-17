Уряд Словаччини схвалив надання 13 МіГ-29 Україні

Винищувачі для України

На постачання знадобиться кілька тижнів. Десять винищувачів передадуть з двигунами, три без двигунів, але з паливом, запчастинами, наземним обладнанням і контрольно-вимірювальною апаратурою.

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Відповідну міжнародну угоду уряд схвалив одноголосно, заявив після онлайн-засідання Кабміну прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер. Консультації щодо надання винищувачів тривали шість місяців, пише місцеве видання RTV: Spravy.

Також Словаччина найближчим часом відправить в Україну дві пускові установки КУБ з запчастинами та радіолокаційну систему КУБ і більше 200 зенітних ракет.

Для заміни літаків та систем ППО Словаччина має отримати від союзників фінансову компенсацію у майже 850 мільйонів євро.

У словацькому уряді відзначили, що Україна потребує винищувачів, тим більше Київ має кваліфікованих пілотів. А Словаччині МіГ-29 не потрібні, адже у державі не вистачало льотчиків, здатних керувати такими винищувачами.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передасть Києву чотири МіГ-29 найближчими днями.